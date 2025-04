Osterfestspiele mit hoher Auslastung zufrieden

Be Phil sucht Hobbymusiker für 2026

Ein weiteres Highlight bildet 2026 auch das Be Phil-Projekt. Dabei laden die Berliner Philharmoniker laden Hobbymusikerinnen und -musiker aus Österreich und den angrenzenden Ländern ein, sich für die Teilnahme am Be Phil Orchestra Salzburg Easter Festival 2026 zu bewerben und ein Konzertprogramm gemeinsam zu erarbeiten und aufzuführen.