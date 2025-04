Frust nach Inter-Pleite! Hitzige Arnautovic-Aktion

Bittere Schlussphase für Arnautovic und Inter Mailand. Nach dem großen Jubel über den Champions-League-Erfolg gegen Bayern München gab es am Ostersonntag in der Liga gegen Bologna einen heftigen Rückschlag. In der 94. Minute kassierten die Mailänder das entscheidende 0:1. Damit konnte Konkurrent Napoli am 33. Spieltag in der italienischen Serie A im Titelrennen zu Inter aufschließen.