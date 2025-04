Drei Ikonen, eine Meinung: „Wir werden Meister!“

STURM GRAZ

Dreimal Meister mit Sturm, beim allerersten 1998 tragende Säule der goldenen Osim-Stars. Keiner in Graz weiß besser Bescheid, was es in einem Titelendspurt braucht, als er: Mario Haas. Den 24. Mai, an dem heuer die letzte Runde der Bundesliga stattfindet, hat er schon im Kalender freigehalten. Für eine neuerliche schwarz-weiße Meistersause am Grazer Hauptplatz? „Sturm schafft das“, ist sich der Bomber nicht nur angesichts des Punktevorsprungs der Säumel-Truppe sicher.