Tirol: „Scheine“ futsch, ein Auto beschlagnahmt

Der erste Raser ging der Polizei gegen 20.15 Uhr in Kirchbichl ins Netz. Auf einer Gemeindestraße hatte ein Syrer (30) 94 km/h auf dem Tacho seines Pkw. „Der Mann wird an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt“, so die Exekutive. Seinen Führerschein ist er vorerst los.