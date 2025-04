Wie die Kärntner das Ende des Weltkrieges erlebten

Es gab kaum eine Kärntner Familie, die nicht Angehörige im Krieg verloren hatte – ob an der Front, bei Bombenangriffen oder an die Gestapo und in den Konzentrationslagern. Die Kärntner hatten genug vom Nationalsozialismus. Historiker Dr. Philipp Jernej vom Militärkommando Kärnten kennt mehrere Schicksale.