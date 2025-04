Volleyball-Girls bleiben in der ersten Liga

Gürtel enger schnallen – und durch! „Die Mädels sind informiert. Wir bleiben erstklassig, machen in der Volley League weiter“, berichtete am Freitag Obmann Carsten Seith erleichtert vom Beschluss des PSVBG-Vorstands. Und schritt zur Tat, gab beim österreichischen Volleyball-Verband die Nennung ab. Die in den vergangenen Wochen am seidenen Faden hing, nachdem ein Sponsor ausgestiegen, so wegen des Budgetlochs der Landesliga-Rückzug Thema war.