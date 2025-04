Ungewöhnlicher Wintereinbruch in den Alpen

Auch die 36.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Sitten in Wallis wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. In Wallis war die Lage laut Behördenangaben am Freitag „komplex“. Mehrere Straßen und Verkehrsachsen blieben gesperrt, darunter der Simplonpass und der Tunnel am Großen St. Bernhard.