Blau-Schwarz setzt Landesverfassung neu auf

Eine Aufwertung erfährt auch die steirische Landeshymne. Das Dachsteinlied wird in den Kanon der Landessymbole (wie etwa das Wappen oder die Landesfarben Weiß und Grün) aufgenommen. Der Text wird weder in der Verfassung selbst, noch in den Erläuterungen angeführt. „Vielmehr geht es darum, den Ist-Zustand in der Landesverfassung abzubilden. Unsere Landeshymne hat einen hohen symbolischen Stellenwert. Sie ist fixer Bestandteil des Lehrplans der dritten und vierten Volksschulklassen und auch Prüfungsstoff nach der Steiermärkischen Staatsbürgerschaftsprüfung-Verordnung“, so Kunasek. Zufrieden zeigt man sich damit auch bei der ÖVP: „Unsere weiß-grünen Landesfarben und der Panther im Landeswappen sind seit jeher Symbole der steirischen Identität. Sie stiften Gemeinschaft, vermitteln Zugehörigkeit und schaffen emotionale Ankerpunkte, insbesondere in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen und Umbrüche“, sagt Klubobmann Lukas Schnitzer.