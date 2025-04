„Glatze Gnadenlos“ – da muss auch Klauß aufpassen

Klauß muss aufpassen

Chelsea, der Halbfinal-Gegner (gewann ja bereits in Warschau 3:0) bei einem Rapid-Aufstieg, wird heute noch nicht beobachtet, ein Engländer spielt aber auch in Hütteldorf eine Rolle. Weil erneut Anthony Taylor pfeift. „Da muss ich aufpassen“, grinst Klauß. Er sah von der „Glatze Gnadenlos“ nämlich im August nach dem 2:2 gegen Braga in Hütteldorf wegen Kritik die Rote Karte. Dennoch ist Klauß entspannt: „Er wird sich nicht mehr an mich erinnern.“