SK Rapid gegen Djurgarden ab 21 Uhr LIVE

Der SK Rapid möchte heute seine Europacup-Geschichte um ein denkwürdiges Kapitel erweitern. In der Fußball-Conference-League geht es gegen den schwedischen Topclub Djurgårdens IF um den Einzug ins Semifinale. Vor einem vollen Haus im Westen Wiens verteidigt Rapid eine knappe 1:0-Führung aus dem Hinspiel. Trainer Robert Klauß geht weiterhin von einer 50:50-Chance aus. Die Hütteldorfer müssten „genau so wieder an die Grenze gehen wie im Hinspiel“, sagte er am Mittwoch.