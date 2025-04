Sangare: „Das größte Spiel in meiner Karriere“

Heute kehrt der „Sechser“ natürlich wieder in die erste Elf zurück. Zuletzt beim Derby war der 22-Jährige – nicht nur wegen seines Traumtores zum 2:0 – auch wieder ganz der Alte, ließ den schwachen Frühjahrsstart vergessen: „Es geht in die richtige Richtung“, nickt Sangaré, den in Hütteldorf alle „Mama“ nennen. Und weiß, was Rapid heute erwartet: „Die Schweden spielen sehr aggressiv, mit Wucht – das liegt mir.“