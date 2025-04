Streit um Trans-Athletinnen eskaliert in den USA

Trans-Athletinnen absolute Seltenheit

Es ist unklar, wie viele Transgender-Schüler derzeit an Schulsportveranstaltungen in Maine teilnehmen. Der zuständige Schulverband (MPA) des Bundesstaates erklärte, dass in diesem Jahr nur zwei Transgender-Athletinnen am High-School-Sport für Mädchen teilnehmen würden. Die Klage des Justizministeriums bezieht sich auf mindestens drei Transgender-Sportlerinnen. Das Thema dominierten aktuell die Schlagzeilen von rechten Sendern wie Fox News. Kritiker werfen Trump Symbolpolitik vor.