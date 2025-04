So erkennen die Ermittler, ob es Brandstiftung war

Der ehemalige Schauraum eines insolventen Händlers und Vermieters von Luxusautos in Attnang-Puchheim stand in der Nacht auf Mittwoch in Flammen. Als der Brand gelöscht war, stellte sich schnell heraus, dass das Feuer nicht von selbst ausgebrochen sein konnte. Noch unbekannte Täter hatten eine Glasscheibe eingeschlagen, brandbeschleunigende Flüssigkeit vergossen und diese dann mit einem pyrotechnischen Gegenstand in Brand gesteckt.