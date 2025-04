Sparkasse: Gewinneinbußen, aber „gut aufgestellt“

Investitionen in die Infrastruktur

Die Sparkasse selbst baut ebenfalls fleißig. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag ein Fokus auf der Erweiterung und Modernisierung des Filialnetzes. Insgesamt wurden dafür 2024 mehr als fünf Millionen Euro investiert. Im vergangenen November erfolgte etwa der Spatenstich für ein Geschäfts- und Wohnzentrum in Telfs. Am Dach der Zentrale in Innsbruck wurde eine Photovoltaikanlage installiert, in diesem Jahr folgt ein Fernwärmeanschluss.