Keine Beweise für Sabotage durch China-Frachter

Russland als Verbündeter Chinas hat jede Beteiligung an den Vorfällen bestritten. In der Ostsee ist es seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 zu einer Reihe von Ausfällen bei Stromkabeln, Telekommunikationsverbindungen und Gaspipelines gekommen. Die NATO hat deswegen ihre Überwachung in der Region verstärkt.