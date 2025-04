Schlüssel zum eigenen Baujuwel im Weltkulturerbe

Die Weinviertler Kellergassen sind seit 2022 sogenanntes „immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe“. In bekannten Weinorten sind kaum mehr Keller zu haben – die Preise für ein Presshaus in gutem Zustand sind längst in Liebhaberhöhen gestiegen. Wer trotzdem seinen privaten Platz der Ruhe oder Geselligkeit haben will, kann um eine neue Förderung ansuchen.