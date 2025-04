Emotionale Achterbahnfahrt für Austria Salzburg

Alles war angerichtet für ein echtes Fußballfest. Am Freitag hatten die Maxglaner von der Bundesliga die Zulassung für die 2. Liga erhalten. Am Samstag wollten Rene Zia und Co. gleich mit einem Heimsieg gegen Kuchl nachziehen, so die Euphorie am Leben halten. Die Truppe von Christian Schaider kam stark rein, hätte mit 2:0 in die Pause gehen können. Konjunktiv, weil ein Schuss von Stammstürmer Milos Savic nur an den Pfosten ging. „Da wäre es für uns wohl vorbei gewesen“, dankte auch Gäste-Trainer Thomas Hofer dem Gebälk. Marinko Sorda brachte die Hausherren dann per Elfmeter verdient in Führung – 1:0 (29.).