Riesenschlange verirrte sich in Einfamilienhaus

Einen tierischen Schreck erlebte der Bewohner eines Hauses in Plesching (Oberösterreich). Schuld daran war eine Würfelnatter, noch dazu eine ungewöhnlich große. Kameraden der Berufsfeuerwehr Linz verfrachteten das Prachtexemplar in eine Holzkiste und setzten es in seinem natürlichen Habitat wieder aus.