Jetzt macht sich Red Bull Sorgen um Max Verstappen

Verstappens Vertrag bei Red Bull läuft noch bis 2026. Die Sorge, dass er Red Bull bei anhaltenden Problemen verlassen könnte, sei „groß“, so Marko. „Es muss in naher Zukunft einfach Verbesserungen geben. Dass er wieder ein Auto hat, mit dem er gewinnen kann. Und das nicht nur durch Zufälligkeiten, wie in Brasilien, wo die Strecke nass war, oder in Japan, wo er wieder eine Zauberrunde hingelegt hat.“