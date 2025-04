Marko überrascht: „Das hätten wir nie erwartet“

Weltmeister Max Verstappen musste sich am Samstag mit Rang sieben genügen, Red-Bull-Teamkollege Yuki Tsunoda geht von Position zehn aus ins Rennen. „Fangen wir mit dem Positiven an: Yuki hat es in die Top-10 geschafft. Bei Max waren wir nicht zufrieden. In Q3 sind massive Bremsprobleme aufgetreten. Bis jetzt haben wir keine Erklärung dafür“, schildert Helmut Marko im Sky-Interview nach dem Qualifying.