„Das kann ich im Fernsehen nicht sagen!“

Ärger mit den Bremsen, kein Grip mit den Reifen – vieles bereitet dem Formel-1-Ausnahmekönner Sorgenfalten. „Ich verstehe immer noch nicht, warum sich das Auto an diesem Wochenende so anders verhält als in Japan“, schimpfte Verstappen, der vor einer Woche mit einer Galavorstellung den Sieg in Suzuka geholt hatte.