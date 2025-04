Bomben-Terror aus Hass auf die Ex-Frau

Mit einem lauten Knall wurde am 18. August 2023 der Beginn einer unheimlichen Bombenserie in der Steiermark eingeläutet. Erinnerungen an Bombenbauer Franz Fuchs wurden wach. Ein Rachefeldzug gegen die Zeugen Jehovas stand im Raum. Tatsächlich war es der Hass auf seine Ex-Frau, die den Steirer Robert L. zu drastischen Mitteln greifen ließ. Sein Ziel: das Leben der Verhassten auszulöschen. Doch was trieb ihn zu solch erschreckenden Gedanken, die er noch dazu versuchte, in die Tat umzusetzen?