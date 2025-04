Neuer Rekord bei Kältetelefon und Notschlafstellen

Bei den Vinzi Werken bleiben die Bettenkapazitäten übrigens erhalten: „Rund 200 Schlafplätze stehen ganzjährig bereit. Notbetten sind weiterhin verfügbar, auch wenn sie in der warmen Jahreszeit weniger nachgefragt werden. Insgesamt verzeichneten die Vinzi Werke in der Steiermark 43.400 Nächtigungen im vergangenen Jahr“, sagt Nicola Baloch. „Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang zu betonen, dass trotz Umbaus unserer Notschlafstellen Vinzi Nest und Vinzi Schutz weiterhin für alle Menschen, die Hilfe benötigen, schnell und niederschwellig erreichbar bleiben und der Betrieb in den Häusern ungestört weitergeht.“ Nach Ostern ziehen die Bewohner für die Dauer von rund neun Monaten in ein Ersatzquartier in der Puntigamer Straße 10.