„Ich hätte beinahe nicht mehr laufen können!“

Hoch oben im Lions-Dome prangt sein Trikot an der Traiskirchner „Wall of Fame“, auch in Klosterneuburg kennt jeder seinen Namen. Lucas Hajda mischte in seiner aktiven Zeit im Dress beider NÖ-Klubs die Liga auf, gewann so ziemlich alles, was es zu gewinnen gibt. „Begonnen hab ich meine Karriere in Möllersdorf beziehungsweise bei den Traiskirchen Lions. Dann war ich für fünf Jahre bei den Dukes, da waren wir das Nonplusultra, haben alles niedergerissen.“