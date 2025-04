Der Eisarena-Fluch soll endlich ein Ende finden

Seitdem lastet ein Fluch auf der Eisarena. Keinen einzigen der folgenden acht Titel fixierte der Krösus daheim. Die erste bittere Enttäuschung setzte es im entscheidenden Spiel fünf in der Saison 2013/14. Alles war auf das letzte Duell mit Bozen im Volksgarten hinausgelaufen. Zweimal gingen die Bulls in Führung, zweimal glichen die „Füchse“ aus. Am Ende trafen die „Italos“ in der Verlängerung mitten ins Herz der Bulls. Die Crew von Don Jackson musste sich mit dem Pokal des österreichischen Meisters begnügen – alles andere als ein Trostpflaster. Auch 2018 endete der Abend in einem Desaster, versank die Eisarena nach dem 2:3 in einem Bozen-roten Jubelmeer