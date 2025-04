Taser-Angriff: Am Boden liegender Bub verprügelt

Brutale Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag in Kufstein in Tirol ab: Ein erst 14-jähriger Bursche wurde von einer Gruppe Jugendlicher zunächst mit einem Elektroschocker attackiert und dann, als er am Boden lag, brutal verprügelt. Das Opfer liegt im Spital, die Polizei sucht Zeugen!