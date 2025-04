Verhandlungen beim „Krone“-Stammtisch

„Da darf ich nicht fehlen“, grinste Werner Gregoritsch. „Wenn ich mit Fans zusammenkomme und über Fußball sprechen kann, dann geht mir das Herz auf.“ So sehr, dass der Ex-U21-Teamchef und „Krone“-Kolumnist sogar frühzeitig den Geburtstag seiner Gattin Susi („Sie versteht das“) am frühen Abend verließ, um bei der nächsten Auflage des „Krone“-Sport-Stammtisches, diesmal im ADMIRAL in Graz, dabei zu sein.