Das „glückliche Kind“ ist auf der Insel beliebt

Als die Austria am 28. Mai beim Play-off-Rückspiel in Hartberg durch das Goldtor von James Holland das Ticket für die Quali im Europacup fixiert hatte, trafen Sportvorstand Jürgen Werner, Sportdirektor Manuel Ortlechner und Interimstrainer Christian Wegleitner am selben Tag im „Avita“-Hotel in Bad Tatzmannsdorf mit der Verpflichtung von Abubakr Barry eine clevere Entscheidung. Im Juli wechselte der 24-Jährige ablösefrei vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda an den Verteilerkreis. Den Anhängern war sein Name anfangs wenig überraschend kein Begriff, aber Barry entwickelte sich im zentralen Mittelfeld prompt zum Stammspieler und Fan-Liebling.