Seuchengefahr: Auch NÖ bittet Bundesheer um Hilfe

Das Bundesheer soll ab Montag an den Grenzübergängen in Hohenau (Bezirk Gänserndorf) und Berg (Bezirk Bruck an der Leitha) tätig werden, hieß es vonseiten des Landes am Donnerstag. „Wir werden die Assistenzanforderung erfüllen“, teilte das Militärkommando NÖ mit.