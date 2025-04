Essigsäure als Mittel im Kampf gegen Seuchengefahr

Keine positiven Testergebnisse

„Nach wie vor liegen keine Meldungen über positive Testergebnisse vor“, lautete die Bilanz am Mittwoch. Wie genau gearbeitet wird, um die Seuchengefahr einzudämmen, zeigte der Auftrag der Katastrophenhilfeeinheit AFDRU (Austrian Forces Disaster Relief Unit) des Bundesheeres. Nach einem mehrtägigen Einsatz in der Slowakei kehrten die Spezialisten an die Grenze in Kittsee zurück.