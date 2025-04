Auf Drogen am Steuer: Urlauber mit Koks erwischt

In unguter Erinnerung wird die Nacht auf Mittwoch zwei Briten in Mayrhofen im Tiroler Zillertal bleiben: Die beiden Männer (21 und 30) wurden von der Polizei erwischt, als sie offensichtlich unter Drogen im Auto unterwegs waren. Eine Durchsuchung ihrer Unterkunft förderte noch mehr zutage. In hinteren Zillertal läuft derzeit mit dem „Snowbombing“ das Partyfinale zum Saisonende.