Fünf Formel-1-Piloten müssen in Bahrain pausieren

Jeder Stammfahrer muss an zwei Rennwochenenden pro Saison ein freies Training pausieren, um einem Nachwuchsfahrer die Chance zu geben, Einsatzzeit zu sammeln. Einige Teams nutzen diese Möglichkeit am kommenden Wochenende in Bahrain. Schließlich haben die Teams ihre Pre-Season-Tests bereits im Februar absolviert und somit schon viele Daten gesammelt.