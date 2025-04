Bundesforste erklären die Abschüsse in Schonzeit

Die Augen eines Laien genügen, um zu erkennen: An vielen jungen Bäumen in Brandenberg-Weißach ist die Rinde abgeschält. Besonders Tannen, Lärchen und Föhren – die Grundlage für einen gesunden Bergmischwald – sind so geschädigt, dass ein späteres Absterben zu befürchten ist. „Weil der Saftfluss über die Rinde läuft und die Gefahr von Pilzbefall steigt“, erklärt Hermann Schmiderer, Leiter des ÖBF-Forstbetriebes im Unterinntal. Einflüsse wie nasser Schnee können dann leichter dazu führen, dass der Baum knickt.