„Bis zum Karriereende!“ Zverev verrät Wien-Pläne

Ehe Alexander Zverev, aktuell ATP-Nummer zwei im Tennis, beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ins Turnier einsteigt, verkündete er am Montag seine Absicht, wieder in der Wiener Stadthalle zu spielen. Zunächst möchte der Australian-Open-Finalist aber gut in die Sandplatzsaison starten und hofft, bei den French Open im nächsten Anlauf bei einem Major auf den ersten Sieg. Der Wiener Turnierboss Herwig Straka will u.a. Jannik Sinner und Novak Djokovic nach Österreich holen.