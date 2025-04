Verstappen: „… dann würde man mich nicht sehen“

Eine deutliche Kampfansage an die Konkurrenz! Lando Norris reist mit nur einem Punkt Vorsprung auf den vierfachen Weltmeister zum vierten Saisonrennen am Wochenende nach Bahrain. Dort gelten die McLarens von Norris und Oscar Piastri wegen der großen Hitze noch deutlicher als die Favoriten. In Japan hat Verstappen aber bereits bewiesen, was diese Rolle wert ist, wenn er selbst der unermüdliche Gegner ist: wenig.