Russische Hackerangriffe auf Banken und Flughäfen

Präsident tadelte Moskaus „Eroberungskrieg“

Der Hintergrund: Der 83-jährige Mattarella hatte vor einigen Tagen in einer Rede an einer Universität Parallelen zwischen Russlands Aggression gegen die Ukraine und dem – so wörtlich – „Projekt des Dritten Reichs“ gezogen. Beide Male handle es sich um einen „Eroberungskrieg“.