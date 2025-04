1900 Paar ausgemusterte Atomic-Ski selbst verkauft

Auch Bindungen und Skispitzen mitgenommen

Insgesamt 1900 Paar soll der 58-Jährige zwischen 2021 und 2024, also über drei Jahre, verkauft haben, heißt es in der Anklage. 300 Paar fand die Polizei in seiner Garage, neben 108 Stück Bindungsplatten und etlichen Skispitzen. Auch ein Bargeldkoffer mit rund 80.000 Euro wurde sichergestellt. Das Geld stamme aber nicht komplett von den Verkäufen, betonte der bislang unbescholtene 58-Jährige und legte beim Prozess am Mittwoch in Salzburg ein Geständnis ab: „Es war eine Dummheit. Ich möchte mich entschuldigen.“ Er behauptete jedoch, dass es nur etwa 1000 Paar Ski waren – und nicht 1900, wie die Anklage annimmt. Und meist habe er weniger als 50 Euro pro Paar bekommen.