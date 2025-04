Lawinen-Aufreger um Ski-Star in Obertauern

Anderer Unfall erst vor einem Monat

Kostelic war laut Austria Presseagentur zuletzt vor knapp einem Monat in die Schlagzeilen geraten, nachdem er bei einer Kajak-Tour vor Montenegro in Seenot geriet. In einer spektakulären Rettungsaktion brachten Boote der montenegrinischen Streitkräfte mit Hubschrauberunterstützung das in Seenot geratene Kajak mit Kostelic und einem Mitfahrer an Land.