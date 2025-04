Polizei und Gemeinden rüsten gegen Cyber-Crime auf

Plötzlich geht nichts mehr. Wenn der Computer-Bildschirm finster bleibt, steht die Gemeindeverwaltung still. Und damit auch jegliches Service für die Bürger. Dieser Albtraum für alle EDV-Verantwortlichen wurde in den vergangenen Wochen in den Rathäusern von Tulln und Maria Enzersdorf wahr – die „Krone“ berichtete. Unbekannte Täter hatten sich über Nacht in die Server der Gemeinde gehackt – und alle Daten verschlüsselt. Kaum war der Schaden entdeckt, trudelt auch schon Lösegeldforderungen ein. Die Spuren der Cyber-Kriminellen führen zumeist in den ehemaligen Ostblock, wie erfahrene Ermittler berichten. Die Täter zu fassen, ist in der Regel schwierig.