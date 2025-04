Sparmaßnahmen bei Polizei sorgen für Unmut

Gewerkschaft warnt vor Sicherheitslücken

Während das Innenministerium unter Minister Gerhard Karner (ÖVP) beteuert, es werde nicht an der Sicherheit gespart, zeichnen Polizisten vor Ort ein anderes Bild: In manchen steirischen Bezirken seien aufgrund des Personalmangels nachts nur noch zwei Streifen im Einsatz. Schwerpunktkontrollen müssen ausfallen, Krankenstände können nicht nachbesetzt werden. Die unterschiedlichen Sparkonzepte in den Bundesländern sorgen zusätzlich für Unmut in der Belegschaft.