Mann verfolgte Kinder – und zündete dann Haus an

„Habe mich in das Mädchen verliebt“

Wie berichtet, lebte ein Ungar (37) vorübergehend – er war in Österreich auf Jobsuche – im Haus seiner Freunde. Mit den Kindern soll er sich gut verstanden und öfter auf sie aufgepasst haben. Was die Eltern nicht wussten: Der Mann hat offenbar eine pädophile Neigung. „Ich habe mich in das Mädchen verliebt, deswegen wollte ich mir das Leben nehmen“, erklärt der 37-Jährige am Grazer Straflandesgericht. Das hat er auch in einem an die Familie gerichteten, vierseitigen Abschiedsbrief festgehalten.