Pädophilie als Motiv für Feuer im Kinderzimmer

Ende Oktober des Vorjahres brach im Kinderzimmer eines Einfamilienhauses in der Südsteiermark ein Feuer aus. Doch nicht die beiden Kinder hatten gezündelt, sondern ein Freund der Familie, der dort wohnte. Mit dem Zug versuchte der Ungar (36) nach der Tat noch zu flüchten, er konnte aber am Bahnhof in Wildon von der Polizei festgenommen werden.