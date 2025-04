Die Raimundspiele locken nach Gutenstein

Rudi Roubinek als als Lorenz und Ajaxerle

Wie 2024 setzen Intendant Gollinger und sein Team beim Ensemble der Raimundspiele wieder auf eine Durchmischung – Schauspieler mit langjähriger Erfahrung und junge, aufstrebende Talente sind engagiert. Der aus dem Fernsehen bekannte Gerhard Kasal wird in die Rolle des Reichtums schlüpfen. ORF-Star Rudi Roubinek ist ebenso mit dabei, wie die Schauspielerin Chris Pichler.

Bezauberndes Liebespaar

Das Liebespaar Karl Schilf und Lottchen geben Chiara Schmölz – an der renommierten East 15 Acting School in London ausgebildet und zuletzt bei den Schlossspielen Kobersdorf in „Der Diener zweier Herren“ zu sehen – und Felix Rank, der auf der Theaterbühne und beim Film zu Hause ist. Eine Überraschung dabei: Lea Dalfen, die mit knapp 23 Jahren das Stück inszenieren und ihr Regiedebüt feiern wird. Karten sind ein ideales Ostergeschenk!