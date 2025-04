Knallharte Abrechnung! „Red Bull ist am Zerfallen“

„Verstappen wird Red Bull verlassen“

„Red Bull ist am Zerfallen. Verstappen hält den Laden mit seinen Leistungen am Laufen. Sie haben viele Top-Leute verloren, intern brodelt es. Dass Verstappen da noch so cool bleibt, ist Wahnsinn“, wird Sky-Experte Ralf Schumacher von der „Bild“ zitiert. Für den ehemaligen Formel-1-Fahrer steht zudem fest: „Verstappen wird Red Bull verlassen!“