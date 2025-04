Matthäus überzeugt: „Das nagt an Uli Hoeneß“

„Ich habe keinen Kontakt zu Uli, aber seine jüngsten Aussagen zeigen, dass er besonders mit der wirtschaftlichen Situation des Vereins nicht zufrieden ist. Das betrifft nicht nur aktuell die Zeit mit Max Eberl, sondern schließt auch die Zeit davor mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ein – auch wenn er diese damals selbst eingestellt hat“, so der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne. „Transfers, Abschlagszahlungen für entlassene Trainer. Es gab so viele Baustellen in den vergangenen Jahren, und das nagt an Hoeneß.“