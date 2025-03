Kopfschütteln nach der Sitzung des ÖFB

Heute soll der Anpfiff in die finale Phase des Meisterrennens von den leidigen ÖFB-Problemen ablenken. Zehn Runden, die es in sich haben. Sturm und die Austria führen mit 23 Punkten die Liga an, Linz hat als Sechster nur sieben Zähler Rückstand. Salzburg meldet sich nach der Punkteteilung zurück, Wolfsberg träumt unter Trainer Didi Kühbauer vom großen Coup, Rapid hofft auf ein Wunder. Jedes Match ein Schlager, der Titelendspurt könnte sich so packend wie nie zuvor gestalten. Weil die Auswahl der Titelanwärter gefühlt nämlich noch nie so groß war.