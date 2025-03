Schmid angefressen: „Haben ein Nickerchen gemacht“

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben. Nachdem wir ausgezeichnet ins Spiel gestartet und verdient in Führung gegangen sind, haben wir leider ein 20-minütiges Nickerchen gemacht. Da haben wir es den Kärntnern möglich gemacht, zurückzukommen. In der zweiten Hälfte war es wieder ein guter Start, aber wir waren in der Abwehr zu naiv und haben zu einfache individuelle Fehler gemacht, die uns zumindest einen Punkt, wahrscheinlich aber sogar den Sieg gekostet haben.“