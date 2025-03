Smartphone-Einstiegsalter bei derzeit neun Jahren!

Eltern greifen deswegen aus Angst in die Handynutzung ihrer Kinder oft ein. Etwa die Hälfte schränkt Bildschirmzeiten oder App-Nutzungen technisch ein (51 Prozent), 43 Prozent passen die Einstellungen zum Schutz persönlicher Daten an oder kontrollieren Browserverläufe und Chats (27 Prozent). Gleichzeitig sind rund 70 Prozent der Ansicht, dass ungeeignete Inhalte und nicht freigegebene Käufe über technische Schutzeinrichtungen blockiert werden sollten. Ein erweitertes Angebot an Beratung und Unterstützung wird positiv bewertet, vier von zehn Befragten sehen Kinder- und Jugendschutz-Services in Shops als hilfreich an. Denn in den „Drei“-Geschäften würden teilweise sogar Eltern mit Vier-, Fünf- und Sechsjährigen stehen und das erste Handy kaufen wollen, berichtete Lischka.