Warum dieser Traditionsklub Spielminuten verkauft

„Eine Agentur aus Deutschland hat das bei uns präsentiert und sie haben uns gefragt, ob wir die Ersten sein wollen, die das in Österreich machen. In Deutschland gibt es schon ein paar Vereine“, spricht Andreas Blumauer jene Idee an, die den mittlerweile in der Regionalliga gegen den Abstieg spielenden Traditionsklub aus Steyr ein paar zusätzliche Euro verschaffen soll.