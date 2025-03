Statt „Sound Of Music“-Idylle gab‘s Bomben-Chat

„Ich war gerade anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums von ,The Sound of Music’ in Salzburg“, erzählte der Journalist in einem Podcast. Die in den USA äußerst beliebte Verfilmung über das Leben der Trapp-Familie zieht im heurigen Jubiläumsjahr besonders viele Amerikaner ins Salzburger Land. Goldberg scheint auch ein waschechter Fan zu sein.